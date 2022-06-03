THY'DEN İTALYA UÇUŞLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME - Son Dakika
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THY'DEN İTALYA UÇUŞLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

03.06.2022 18:33
THY'DEN İTALYA UÇUŞLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen İtalya'nın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen İtalya'nın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalya'ya seyahat edecek yolculara ülkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "İtalya'da uygulanan Covid -19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. İtalya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.


YORUMLAR
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FIVB Milletler Ligi: Hollanda: 0 İtalya: 3 FIVB Milletler Ligi: Hollanda: 0 İtalya: 3 Hacı adaylarına hac öncesi seminer verildi Hacı adaylarına hac öncesi seminer verildi
Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Koronavirüs, PCR Testi, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY'DEN İTALYA UÇUŞLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME - Son Dakika

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