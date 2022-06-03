THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalya'ya seyahat edecek yolculara ülkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "İtalya'da uygulanan Covid -19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. İtalya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › THY'DEN İTALYA UÇUŞLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME - Son Dakika

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