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THY'den KAP'a 'Boeing 737 Max' açıklaması
6 saat önce
TÜRK Hava Yolları'nın (THY), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle: "Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:48 Kaynak: DHA
TÜRK Hava Yolları'nın (THY), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:
"Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı."
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