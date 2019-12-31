THY'den KAP'a 'Boeing 737 Max' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi THY'den KAP'a 'Boeing 737 Max' açıklaması - Son Dakika Ekonomi

THY'den KAP'a 'Boeing 737 Max' açıklaması

6 saat önce

TÜRK Hava Yolları'nın (THY), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle: "Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı.

THY'den KAP'a 'Boeing 737 Max' açıklaması, System.String[]

TÜRK Hava Yolları'nın (THY), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı."


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:48 Kaynak: DHA
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