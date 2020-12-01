THY'den kısıtlama açıklaması: "Uçuşu bulunan yolcular kısıtlamadan muaf tutulacak" - Son Dakika

THY'den kısıtlama açıklaması: "Uçuşu bulunan yolcular kısıtlamadan muaf tutulacak"

01.12.2020 10:32
THY'den kısıtlama açıklaması:

Türk Hava Yolları (THY), uçuşu bulunan yolcuların belgelerini göstermeleri halinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutularak seyahat edebileceklerini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), uçuşu bulunan yolcuların belgelerini göstermeleri halinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutularak seyahat edebileceklerini açıkladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünden itibaren geçerli olmak üzere hafta içi akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arası ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıklamıştı. Kısıtlama kararının ardından havayolu ile seyahat edecek yolcular, 'Uçuşlarımızı gerçekleştirebilecek miyiz' sorusunun yanıtını merak ediyordu. Konuya ilişkin açıklama Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'den geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan konuyla ilişkin paylaşımda bulunan Üstün, "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" açıklamasında bulundu.

(Ferhat Yasak/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

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