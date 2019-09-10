Son Dakika Haberleri: THY'den KKTC'de üniversite okuyan öğrencilere indirim
Son Dakika Güncel Haber

THY'den KKTC'de üniversite okuyan öğrencilere indirim

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türk Hava Yolları'nın (THY) ülkede üniversite eğitimi alan öğrencilerin bilet fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldığını duyurdu.

THY'den KKTC'de üniversite okuyan öğrencilere indirim, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türk Hava Yolları'nın (THY) ülkede üniversite eğitimi alan öğrencilerin bilet fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Özersay, THY'nin, KKTC'de üniversite okuyan öğrencileri sevindirecek kararını açıkladı.

Özersay, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle bu konuda bir süredir görüştüklerini belirterek, "THY, bugün KKTC'ye gelen öğrencilerle ilgili yüzde 15'lik bir öğrenci indirimi yapma yönünde karar üretmiş durumdadır. Bu, KKTC hükümetinin aldığı insiyatifin bir sonucudur." diye konuştu.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızın 17 Temmuz 2019 tarihinde yapmış olduğu girişimler doğrultusunda 15 Eylül 2019 tarihinden itibaren Türk Hava Yolları'nın KKTC-Türkiye Cumhuriyeti arasında yapacağı karşılıklı geliş gidişlerde ve iç sefer uçuşlarında, yüzde 15'lik öğrenci indirimi uygulamasına geçilecektir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, kararın başta öğrenciler olmak üzere tüm ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ülkede üniversite eğitimi alan tüm öğrenciler, KKTC'ye gidiş ve gelişlerinde bu indirimden sürekli olarak yararlanabilecek.

İndirimden yararlanmak isteyen öğrenciler biletlerini, www.thy.com adresi veya satış acenteleri üzerinden temin edebilecek. THY'nin indirimi, promosyon sınıflarında geçerli olmayacak.

Türk Hava Yolları, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği iddia edildi
Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor Eşini süpürge sapıyla boğmak isteyen adam gözaltına alındı Bülent Arınç'ın, "Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur" sözlerine Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan tepki geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 23:43:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'den KKTC'de üniversite okuyan öğrencilere indirim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]