THY'den korona virüs nedeniyle Irak ve Güney Kore'de sefer iptalleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY'den korona virüs nedeniyle Irak ve Güney Kore'de sefer iptalleri - Son Dakika

THY'den korona virüs nedeniyle Irak ve Güney Kore'de sefer iptalleri

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Irak ve Güney Kore'deki Korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle 29 Şubat-1 Mart tarihleri arasındaki Seul, Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye ve Erbil seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

THY'den korona virüs nedeniyle Irak ve Güney Kore'de sefer iptalleri, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), Irak ve Güney Kore'deki Korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle 29 Şubat-1 Mart tarihleri arasındaki Seul, Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye ve Erbil seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.


Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Korona virüsün etkisinin artış gösterdiği Kore ve Irak tarifeli seferlerinde düzenlemeye gitti. Virüs endişesi nedeniyle THY, Seul, Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye ve Erbil seferlerinin karşılıklı olarak iptal etti.


Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'den yapılan yazılı açıklamada iptal kararına ilişkin, "Irak ve Kore'de görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkelerde sefer yaptığımız Seul, Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye, Erbil noktalarına 29 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz seferler karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz" denildi. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Güney Kore, Kore, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Habur Sınır Kapısı, koronavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı
Türkiye'nin Esed'e verdiği sürenin dolmasının ardından Akar ve komutanlar sıfır noktasında Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü: İdlib'deki saldırının bedeli rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildi

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 05:28:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: THY'den korona virüs nedeniyle Irak ve Güney Kore'de sefer iptalleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]