THY'DEN KÖY ÇOCUKLARINA "23 NİSAN" SÜRPRİZİ - Son Dakika
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THY'DEN KÖY ÇOCUKLARINA "23 NİSAN" SÜRPRİZİ

23.04.2022 10:39

TÜRK Hava Yolları(THY), Giresun ve Ordu'nun köylerinde yaşayan ve hayatlarında hiç uçağa binmemiş 46 çocuğu uçakla tanıştırdı.

TÜRK Hava Yolları(THY), Giresun ve Ordu'nun köylerinde yaşayan ve hayatlarında hiç uçağa binmemiş 46 çocuğu uçakla tanıştırdı. İlk kez uçağa binen ve yakından inceleme fırsatı bulan çocuklar, kuleden terminale ve yer hizmetlerine kadar pek çok noktada havacılığı deneyimledi, eğlenceli anlar yaşadı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İstanbul'dan havalanan ve Ordu - Giresun Havalimanı'nda çocuklar ile buluşan uçağın

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel sefer sayısının TK1920 olarak düzenlendiği belirtildi. Açıklamada Ordu'nun Yokuşdibi Köyü İlköğretim Okulu ve Giresun'un Çatak Köyü İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 10 ila 12 yaş arası 46 öğrenciye, kendi isimleriyle biniş kartları düzenlendiği ve Ordu- Giresun Havalimanı'na gelen THY uçağına bindikleri aktarıldı. Hayatlarında ilk kez uçağa binen çocukların, pilot ve kabin memurlarıyla tanıştığı; derste çizdikleri havacılık temalı resimleri ise uçuş ekibine hediye ettikleri kaydedildi. Kaptan pilotun uçakta bulunan çocuklar için yaptığı özel anonsta ise "Yarınlarımızın teminatı sevgili çocuklar, kanatlarınız hep açık ve hayalleriniz daima yükseklerde olsun" mesajının verildiği vurgulandı.

ÇOCUKLARA ÖZEL HEDİYE

Havalimanında geçirdikleri bir günde havalimanı kulesinden yer hizmetlerine kadar pek çok noktada THY çalışanları ile birlikte havacılığı deneyimleyen çocukların daha sonra Ordu Boztepe'yi ve Giresun Kalesi'ni gezerek eğlenceli bir gün geçirdikleri ve THY tarafından çocuklara hediyeler verildiği dile getirildi.

THY'DEN KÖY ÇOCUKLARINA 23 NİSAN SÜRPRİZİ
THY'DEN KÖY ÇOCUKLARINA 23 NİSAN SÜRPRİZİ
THY'DEN KÖY ÇOCUKLARINA 23 NİSAN SÜRPRİZİ
THY'DEN KÖY ÇOCUKLARINA 23 NİSAN SÜRPRİZİ
THY'DEN KÖY ÇOCUKLARINA 23 NİSAN SÜRPRİZİ
THY'DEN KÖY ÇOCUKLARINA 23 NİSAN SÜRPRİZİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY'DEN KÖY ÇOCUKLARINA '23 NİSAN' SÜRPRİZİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY'DEN KÖY ÇOCUKLARINA "23 NİSAN" SÜRPRİZİ - Son Dakika
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