THY'den kuruluşunun 89. yıl dönümü için reklam filmi

Türk Hava Yolları (THY), kuruluşunun 89. yıl dönümü için hazırladığı reklam filmini yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı "Devlet Hava Yolları İşletmesi" olarak 20 Mayıs 1933'te kurulan Türkiye'nin milli hava yolu şirketi ve küresel markası THY, kuruluşunun 89. yıl dönümünü kutluyor.

Bu kapsamda THY tarafından hazırlanan reklam filmi yayınlandı.

"Her hayal bir yolculuğa müjde. Bugün dünyalara kavuşuyorsak birlikte kurulan hayaller sayesinde." sloganlı filmde, babası Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan ve pilot olmayı hayal eden bir çocuğun hikayesine yer verildi.