THY'den Kuzey Avrupa kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY'den Kuzey Avrupa kampanyası - Son Dakika

THY'den Kuzey Avrupa kampanyası

6 saat önce

Türk Hava Yolları, transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Beyaz Rusya, Letonya, Litvanya ve Estonya'daki 28 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat kampanyası başlattı.

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Türk Hava Yolları, transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Beyaz Rusya, Letonya, Litvanya ve Estonya'daki 28 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat kampanyası başlattı.


Türk Hava Yolları, Kuzey Avrupa ülkeleri için yeni bir kampanya başlattığını açıkladı. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul Havalimanı çıkışlı uçuşlarda, 17 Şubat 2020 tarihine kadar satın alacakları biletler ile 3 Şubat - 15 Haziran 2020 tarihleri arasında her şey dahil 200 dolar'dan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.


İndirimli fiyatlar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletler için geçerli olacak. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, İstanbul, Estonya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:48 Kaynak: İHA
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