THY'den Kuzey Avrupa yolcularına özel fırsat - Son Dakika
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THY'den Kuzey Avrupa yolcularına özel fırsat

6 saat önce

DÜNYANIN en çok noktaya uçan havayolu olan Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Avrupa'ya seyahat edecek yolcuları için özel bir kampanya başlattı.

THY'den Kuzey Avrupa yolcularına özel fırsat, System.String[]
DÜNYANIN en çok noktaya uçan havayolu olan Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Avrupa'ya seyahat edecek yolcuları için özel bir kampanya başlattı.

THY'nin düzenlediği kampanyada İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Beyaz Rusya, Letonya, Litvanya ve Estonya'daki 28 uçuş noktası  için geçerli olacak. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul Havalimanı çıkışlı uçuşlarda, her şey dahil gidiş-dönüş 200 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.  Fiyatın Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebileceği de belirtildi.


- İstanbul
Türk Hava Yolları, İstanbul, Estonya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:17 Kaynak: DHA
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