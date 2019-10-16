THY'den milli takıma uçak içinde tebrik anonsu

Türk Hava Yolları (THY) pilotu Muhammet Genç, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak yurda dönem A Milli Futbol Takımı'nı uçak için anonsla tebrik etti

Ay-yıldızlı takım Fransa'daki beraberliğin ardından THY'ye ait özel uçakla Türkiye'ye döndü. Pilot Muhammet Genç, uçakta bulunan milli takım teknik heyeti ve futbolcularını "hoşgeldiniz" diyerek karşıladı.

Uçuş hakkında bilgi veren Genç, yaptığı anonsta, "Değerli hocamız Şenol Güneş kokpitten yaptığı anonsta 'yıllar önce Kore'den dünya 3.'sü olarak dönerken önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır' demişti. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak milletimiz adına güzel mücadeleniz ve aldığınız 1 puan için sizleri tebrik eder, bu başarılarınızın devamı dilerim. Tekrar uçuşta görüşmek üzere, iyi uçuşlar." ifadelerini kullandı.

Uçak içinde kaydedilen görüntülerde, milli takım teknik heyetinin ve futbolcuların bu anonsa alkışlarla karşılık verdiği görülüyor.