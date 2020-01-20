THY'den o haberlere yalanlama - Son Dakika
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THY'den o haberlere yalanlama

7 saat önce

Türk Hava Yolları,(THY) Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yaptığı Garanti BBVA yollarını ayırıyor iddialarına yalanlama geldi.

THY'den o haberlere yalanlama, System.String[]

Türk Hava Yolları,(THY) Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yaptığı Garanti BBVA yollarını ayırıyor iddialarına yalanlama geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


Konuyla ilgili olarak twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bazı yayın organlarında yer alan, 'Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor' haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:13 Kaynak: İHA
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