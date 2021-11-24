Türk Hava Yolları (THY), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medyadan videolu paylaşım yaptı.
THY'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ufkumuzu açarak bizlere keşfetmeyi öğreten öğretmenlerimiz, gününüz kutlu olsun. #24Kasım #ÖğretmenlerGünü." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, öğretmenler ile beraberinde seyahat edecek eş ve çocuklarına yönelik yurt içi uçuşlarda indirim kampanyasına ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfanın bağlantı adresine de yer verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › THY'den Öğretmenler Günü'ne özel paylaşım - Son Dakika