Son Dakika Haberleri: Thy'den ortak girişim şirketi kurulmasıyla ilgili açıklama
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Thy'den ortak girişim şirketi kurulmasıyla ilgili açıklama

1 saat önce

Türk Hava Yolları, Ortak Girişim Şirketi kurulmasıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) bildirimde bulundu.

Thy'den ortak girişim şirketi kurulmasıyla ilgili açıklama, System.String[]
Türk Hava Yolları, Ortak Girişim Şirketi kurulmasıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) bildirimde bulundu.

THY'nin KAP'a yaptığı bildirim şöyle:

"İlgi: 11.06.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamız; Küresel e-ticaret pazarına odaklanarak, kapıdan kapıya lojistik hizmeti veren global bir kargo/kurye şirketi olmak amacıyla Ortaklığımız'ın yüzde 100 iştiraki olarak kurulan THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş.'nin yüzde 45, Hong Kong merkezli ZTO Express (Hong Kong) Limited'in yüzde 45 ve Hong Kong merkezli PAL Air Limited'in yüzde 10 oranında hisseye sahip olduğu Hong Kong merkezli We World Express Limited adlı Ortak Girişim Şirketi kurulmuştur."


Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türk Hava Yolları, Hong Kong, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:02 Kaynak: DHA
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