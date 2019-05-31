Son Dakika Haberleri: THY'den Ramazan Bayramı'nda 125 ek sefer
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THY'den Ramazan Bayramı'nda 125 ek sefer

1 saat önce

TÜRK Hava Yolları(THY), Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere 122'si Anadolu Jet, 3'ü THY ile olmak üzere toplam 125 ek sefer düzenleyecek.

THY'den Ramazan Bayramı'nda 125 ek sefer, System.String[]
TÜRK Hava Yolları(THY), Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere 122'si Anadolu Jet, 3'ü THY ile olmak üzere toplam 125 ek sefer düzenleyecek. 
THY'den yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren başlayacak ve 9 gün sürecek bayram tatili kapsamında ek uçuş düzenleyeceğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gerek Türkiye'nin turistik bölgelerine artan dış talep gerekse de 9 günlük tatili sahil kesimlerinde geçirmek isteyen vatandaşların talebi nedeniyle ek seferlerin rotalarında turistik bölgeler dikkat çekiyor. Ankara Esenboğa ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı seferlerde ön plana çıkan rotalara göre; Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na 28, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 11,   Bodrum - Milas Havalimanı'na 9 ve KKTC Ercan Havalimanı'na 8 ek uçuş konuldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise Bodrum Milas Havalimanı'na 13, Antalya Havalimanı'na 7 ve Dalaman Havalimanı'na 6 ek uçuş düzenlenecek. Uçuşlardaki doluluk oranlarının ise yüzde 85'in üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor."
 
 


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:28 Kaynak: DHA
AnadoluJET, Ramazan Bayramı, Türk Hava Yolları, Güncel
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