THY'den Ramazan Bayramı'nda 125 ek sefer
1 saat önce
TÜRK Hava Yolları(THY), Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere 122'si Anadolu Jet, 3'ü THY ile olmak üzere toplam 125 ek sefer düzenleyecek.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:28 Kaynak: DHA
TÜRK Hava Yolları(THY
), Ramazan Bayramı
tatili nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere 122'si Anadolu Jet
, 3'ü THY ile olmak üzere toplam 125 ek sefer düzenleyecek.
THY'den yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren başlayacak ve 9 gün sürecek bayram tatili kapsamında ek uçuş düzenleyeceğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gerek Türkiye
'nin turistik bölgelerine artan dış talep gerekse de 9 günlük tatili sahil kesimlerinde geçirmek isteyen vatandaşların talebi nedeniyle ek seferlerin rotalarında turistik bölgeler dikkat çekiyor. Ankara
Esenboğa ve Sabiha Gökçen
Havalimanı kalkışlı seferlerde ön plana çıkan rotalara göre; Ankara Esenboğa Havalimanı
'ndan Antalya
Havalimanı'na 28, İzmir Adnan Menderes Havalimanı
'na 11, Bodrum
- Milas Havalimanı
'na 9 ve KKTC Ercan Havalimanı
'na 8 ek uçuş konuldu. İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise Bodrum Milas Havalimanı'na 13, Antalya Havalimanı'na 7 ve Dalaman
Havalimanı'na 6 ek uçuş düzenlenecek. Uçuşlardaki doluluk oranlarının ise yüzde 85'in üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor."
Survivor Atakan, adada Okay ile yaşadığı tartışmanın detaylarını anlattı
Sokak ortasında yaşandı! Yabancı uyruklu erkek yanında yürüyen Türk kadına saldırdı
Bayram nedeniyle ülkesine dönen Suriyeli sayısı 20 bini aştı
Brexit, Cameron'dan sonra May'i de yedi! İngiltere'de bilişim sektöründe açık artabilir