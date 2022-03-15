THY'DEN ROMANYA UÇUŞLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME - Son Dakika
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THY'DEN ROMANYA UÇUŞLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

15.03.2022 19:15
THY'DEN ROMANYA UÇUŞLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

TÜRK Hava Yolları(THY), Romanya'ya seyahat edecek yolcularına yönelik yaptığı bilgilendirmede "Romanya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir.

TÜRK Hava Yolları(THY), Romanya'ya seyahat edecek yolcularına yönelik yaptığı bilgilendirmede "Romanya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Romanya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" denildi.

Avrupa genelinde koronavirüs önlemlerinin kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Romanya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Romanya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Romanya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" bilgilendirmesi yapıldı.


- İstanbul
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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası THY, Romanya'ya girişlerde aşı kartı/PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu THY, Romanya'ya girişlerde aşı kartı/PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu

Türk Hava Yolları, Koronavirüs, PCR Testi, Romanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY'DEN ROMANYA UÇUŞLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME - Son Dakika


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