Son Dakika Haberleri: THY'den Rusya'da iftar

THY'den Rusya'da iftar

2 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Moskova'da verilen iftarda, bölgede yaşayan Türkler ile Rusya'da yaşayan çok sayıda Müslüman bir araya geldi.

THY'den Rusya'da iftar, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY) tarafından Moskova'da verilen iftarda, bölgede yaşayan Türkler ile Rusya'da yaşayan çok sayıda Müslüman bir araya geldi.
THY Moskova Ofisinin düzenlediği iftara, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, THY Rusya Genel Müdürü Turan Yardımcı'nın yanı sıra çok sayıda yetkili ve davetli katıldı.
İftar sonrası konuşma yapan Samsar, THY'nin, dünyanın dört bir yanına uçarak insanları bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Bugün bizleri de bu iftarda buluşturduğu için kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.
Yurt dışındaki insanların, ailelerinden uzakta olduğu için iftarları biraz buruk geçirdiklerini anlatan Samsar, "Ancak biz burada büyük bir aileyiz ve sizlerle birlikte bu iftarı yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.
Konuşmasında, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Yardımcı ise THY'nin 336 uçakla 124 ülkeye uçarak dünyanın en çok ülkesine sefer gerçekleştiren hava yolu şirketi olduğunu bildirdi.
THY'nin bu güçlü konumunu Rusya'da da devam ettirdiğini belirten Yardımcı, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin ilerlemesiyle, THY de Rusya'daki konumunu daha da güçlendirecektir." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:30 Kaynak: AA
Moskova, Rusya Federasyonu, Türk Hava Yolları, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Stalin'in Kayınpederinin de Yattığı Tarihi Kars Cezaevi Yıkılıyor Arkada ev yanarken, o salıncakta eğlendi... Ev Yanarken Salıncakta Sallanan Çocuk Sosyal Medyaya Damga Vurdu! AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Verdiğiniz Oylar İç Edildi, Çalındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 01:30:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'den Rusya'da iftar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]