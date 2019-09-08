Son Dakika Haberleri: THY'den sahte anket uyarısı
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THY'den sahte anket uyarısı

59 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyada kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımları konusunda yolcuları uyardı.

THY'den sahte anket uyarısı, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyada kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımları konusunda yolcuları uyardı.

Üstün, bazı sosyal medya platformlarında "100. yıl dönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz" sloganıyla THY tarafından düzenlenmiş olarak görünen, kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımlarının yayıldığının tespit edildiğini belirtti.

Yahya Üstün, "Bahsi geçen anketler oltalama (phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlardır. Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı takdirde ilgili anket paylaşımlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:20 Kaynak: AA
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