THY'DEN SEFER AÇIKLAMASI - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları (THY) yeni düzeleme ile 28 Mayıs tarihine kadar uçuşların yapılmayacağını açıkladı.

THY'den yapılan açıklamada, "Koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ya da web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden talep formu doldurabilirsiniz" denildi.