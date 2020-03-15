THY'den sefer durdurma kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY'den sefer durdurma kararı - Son Dakika

THY'den sefer durdurma kararı

7 saat önce

Türk Hava Yolları, korona virüsü nedeniyle başta Almanya olmak üzere 9 Avrupa ülkesine seferlerini 18 Mart tarihi itibariyle durduracağını açıkladı.

THY'den sefer durdurma kararı, System.String[]

Türk Hava Yolları, korona virüsü nedeniyle başta Almanya olmak üzere 9 Avrupa ülkesine seferlerini 18 Mart tarihi itibariyle durduracağını açıkladı.


Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerimizi 18 Mart 2020'den 17 Nisan 2020'ye kadar durdurma kararı almış bulunmaktayız. 14-17 Mart tarihleri arasında bu ülkeler çıkışlı seferlerimizde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet verilecektir. Bu uçuşlarla Türkiye'ye gelen yolcular 14 gün karantina şartıyla ülkeye kabul edilebilecektir" denildi. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi

Son Dakika Haberleri
19:51 Beşiktaş maçından kareler
19:50 Mersin Valiliği yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlattı
19:50 İstanköy Adası'ndan feribotla Bodrum'a getirilen yolcular sağlık kontrolünden geçirildi
19:50 Mersin Valiliği, bir kadının hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlattı Açıklaması
19:45 ÇANAKKALE Bozcaada'da teknesiyle denize açılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 19:55:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: THY'den sefer durdurma kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]