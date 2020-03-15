THY'den sefer düzenlemesi - Son Dakika
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THY'den sefer düzenlemesi

7 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart'tan 17 Nisan'a kadar 9 ülkeye yapacağı seferleri durdurma kararı aldı.

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Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart'tan 17 Nisan'a kadar 9 ülkeye yapacağı seferleri durdurma kararı aldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, havayolu şirketi, Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerini 18 Mart'tan 17 Nisan'a kadar durduracak.

THY, 14-17 Mart tarihleri arasında bu ülkelerden çıkışlı seferlerinde ise yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet verecek.

Bu uçuşlarla Türkiye'ye gelen yolcular, 14 gün karantina şartıyla ülkeye kabul edilecekler.

THY, Ulaştırma Bakanlığının aldığı son karara göre Avrupa'daki 9 ülkeden geliş seferlerinde 17 Mart'a kadar Türkiye vatandaşı yolcularını kabul edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:40 Kaynak: AA
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