THY'den sefer düzenlemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY'den sefer düzenlemesi - Son Dakika

THY'den sefer düzenlemesi

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), korona virüsü nedeniyle başta Almanya olmak üzere 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye yapılacak uçuşları 15 Mart tarihi itibariyle durduracağını açıkladı.

THY'den sefer düzenlemesi, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), korona virüsü nedeniyle başta Almanya olmak üzere 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye yapılacak uçuşları 15 Mart tarihi itibariyle durduracağını açıkladı. İstanbul çıkışlı Avrupa seferlerinin ise devam edeceği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerimizi 15 Mart 2020'den 17 Nisan 2020'ye kadar durdurma kararı almış bulunmaktayız. 15 Mart tarihine kadar bu ülkeler çıkışlı seferlerimizde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet verilecektir. Bu uçuşlarla Türkiye'ye gelen yolcular 14 gün karantina şartıyla ülkeye kabul edilebilecektir" denildi.

Açıklamada, İstanbul'dan 9 Avrupa ülkesine yapılacak uçuşlarda bir yasak olmadığına dikkat çekilerek, "Bu süre zarfında T.C. Ulaştırma Bakanlığı'nın bu 9 ülke varışlı gerçekleştirilecek seferlerimiz için aldığı bir yasak kararı bulunmamaktadır. 15 Mart tarihi sonrasında Türkiye'den bu 9 ülkeye tüm havayolu şirketleri yolcu taşıyabilecekler. Ancak Türk yolcular dahil dönüş seferlerinde yolcu kabul edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Korona virüsü nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00'a kadar ilan edilen öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir" denildi.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Türk Hava Yolları, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, EURO 2020'nin ertelenmesinden yana Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı

Son Dakika Haberleri
20:15 Turhan: "Bakanlığımızın Çorum'da özellikle ulaştırma alanında önemli yatırımları var"
20:13 Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
20:12 İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün...
20:10 Mersin Valiliği yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlattı
20:10 Bozcaada'da denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçının cesedi bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 20:21:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: THY'den sefer düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]