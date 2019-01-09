THY'den Sefer İptali
1 saat önce
Türk Hava Yolları (THY), 11 Ocak'ta İtalya'daki hava trafik kontrollerinin grevi nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), 11 Ocak'ta İtalya'daki hava trafik kontrollerinin grevi nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta İstanbul'dan Roma, Venedik ile Milano'ya planlanan tarifeli seferler karşılıklı yapılamayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:35 Kaynak: AA
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