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THY'den sefer iptali

38 dakika önce

İtalya'da yarın yapılması beklenen İtalya Sivil Havacılık Kurumu'nun (ENAV) grevi nedeniyle Türk Hava Yolları, bu ülkeye planlanan bazı tarifeli seferlerini gerçekleştiremeyecek.

THY'den sefer iptali, System.String[]

İtalya'da yarın yapılması beklenen İtalya Sivil Havacılık Kurumu'nun (ENAV) grevi nedeniyle Türk Hava Yolları, bu ülkeye planlanan bazı tarifeli seferlerini gerçekleştiremeyecek.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak grev nedeniyle Milano, Roma ve Venedik'e yapılacak üç sefer karşılıklı iptal edildi.

Bu kapsamda "TK 1895-96, TK 1865-66, TK 1871-72" kodlu uçuşlar yapılamayacak.

Türk Hava Yolları, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:14 Kaynak: AA
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