THY'den sefer iptali
38 dakika önce
İtalya'da yarın yapılması beklenen İtalya Sivil Havacılık Kurumu'nun (ENAV) grevi nedeniyle Türk Hava Yolları, bu ülkeye planlanan bazı tarifeli seferlerini gerçekleştiremeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:14 Kaynak: AA
İtalya'da yarın yapılması beklenen İtalya Sivil Havacılık Kurumu'nun (ENAV) grevi nedeniyle Türk Hava Yolları, bu ülkeye planlanan bazı tarifeli seferlerini gerçekleştiremeyecek.
Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak grev nedeniyle Milano, Roma ve Venedik'e yapılacak üç sefer karşılıklı iptal edildi.
Bu kapsamda "TK 1895-96, TK 1865-66, TK 1871-72" kodlu uçuşlar yapılamayacak.
Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri devam ediyor: Çok sayıda katyuşa roketi ele geçirildi Chicago'da öğretmenlerin grevi devam ediyor Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4 ton 562 kilogram esrar ele geçirildi FETÖ'cü Enes Kanter, CNN'de Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterdi: Türkiye, DEAŞ'la çalışmayı durdursun