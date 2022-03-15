THY'DEN SEFER İPTALLERİ AÇIKLAMASI - Son Dakika

TÜRK Hava Yolları(THY), savaş nedeniyle hava sahasının kapandığı Ukrayna ve Moldova uçuşlarının yanı sıra, Rusya'da Soçi ve Rostov'a yönelik sefer iptallerinin 10 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu. Ayrıca Belarus seferleri de 31 Mart'a kadar iptal edildi.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ukrayna uçuşlarımız kalkışlı ve varışlı olmak üzere 10 Nisan'a kadar iptal edilmiştir. Rostov ve Soçi çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız 10 Nisan'a kadar iptal edilmiştir. Moldova uçuşlarımız 10 Nisan'a kadar iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerini acentenizden, web sitemizden ya da çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" denildi.Öte yandan savaş nedeniyle seferlerin durduğu bir başka ülke olan Belarus uçuşlarındaki iptallerin ise 31 Mart'a kadar uzatıldığı belirtildi.