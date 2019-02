THY'den Sevgililer Günü İndirimi

Türk Hava Yolları(THY), 14 Şubat Sevgililer Günü için indirim kampanyası düzenledi.

Türk Hava Yolları(THY), 14 Şubat Sevgililer Günü için indirim kampanyası düzenledi.Kampanya ile 11-17 Şubat tarihleri arasında İstanbul'dan yurt dışına yapılacak uçuşlarda 2 kişilik biletlerde yüzde 25'e varan indirimlerden faydalanılabileceği duyuruldu.



Türk Hava Yolları, indirim oranlarının kalkış-varış noktalarına, ekonomi ve business'a bağlı olarak değişiklik göstereceğini, kampanyanın Miles&Smiles üyeleri için geçerli olduğunu açıkladı.Yüzde 7 ile yüzde 25 arasında yapılacak indirim kampanyasının biletleme tarihlerinin ise 1 Şubat Cuma ile 4 Şubat Pazartesi tarihleri arasında olduğu belirtildi.



İstanbul kalkışlı indirimlerin uygulanacağı noktalar şöyle:



Manila, Bangkok, Kolombo, Cakarta, Mauritius, Akabe, (Dubai'ye Sabiha Gökçen kalkışlı), Abu Dabi, Ljubljana, Zagreb, Dubrovnik, Edinburgh, Dublin, Stockholm, Göteborg, Barselona, Lizbon, Los Angeles, San Francisco, Miami, Washington'a yüzde 25



Kopenhag'a yüzde 24



Bogota, Lüksemburg'a yüzde 23



Venedik, Beyrut, Paris'e yüzde 22



Milano, Mombasa, Roma'ya yüzde 21



New York, Boston, Nice, (Paris'e Sabiha Gökçen kalkışlı), Brüksel'e yüzde 20



Kilimanjaro, Kosice, Zanzibar'a yüzde 18



Seyşeller'e yüzde 16



Kazablanka'ya yüzde 15



Berlin, Budapeşte'ye yüzde 12



Prag'a yüzde 11



Amsterdam, Graz, Salzburg'a yüzde 7 indirimli uçulabilecek.



Kampanyanın kuralları şöyle:



Kampanya Miles&Smiles üyeleri için geçerli



Ücretler tek kişi gidiş-dönüş her şey dahil ücretler olurken, ilgili indirimler 2 kişilik rezervasyonlarda geçerli



Seyahat başlangıcı: 11 Şubat 2019 - 17 Şubat 2019



Biletleme tarihi: 1 Şubat 2019 - 4 Şubat 2019



En uzun kalış süresi 8 gündür



En az kalış süresi kısıtlaması yoktur



Ankara ve İzmir çıkışlı noktalar için her bir bilete 50 doar/gidiş-dönüş ek ücret uygulanır. Diğer yurtiçi noktalar ve Kıbrıs çıkışlı noktalar için her bir bilete 85 dolar RT ADD-ON uygulanır.



Kampanya kapsamında biletlemeler Türk Hava Yolları acenteleri ve Türk Hava Yolları satış kanalları (çağrı merkezi ve satış ofisleri) tarafından yapılacak



İndirimler yalnızca 2 kişi beraber kullanıldığında geçerli olacak. 1 kişi veya 3 kişi bu indirimlerden faydalanamayacak



Ücretler Türkiye çıkışlı yurtdışı varış hatları için geçerli olacak



Söz konusu Sevgililer Günü promosyonu ile düzenlenen biletlerde her iki bilet için de Mil kazanılacak



Tarih/parkur değişikliği, ceza ve ücret farkı kuralları kapsamında yapılabilecek ancak iadeye izin verilmeyecek.(Fotoğraflı) - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fenerbahçe Beko, Deplasmanda Bayern Münih'e 90-86 Yenildi

Pegasus Genel Müdürü'nden Bin Kişilik İstihdam Müjdesi: 30 Bin TL Maaş ile İşe Başlıyorlar

Spor Yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Zorla Getirme Kararı Çıkarıldı

Shinji Kagawa'nın Sözleşmesinde Opsiyon Maddesi Var mı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu Açıkladı