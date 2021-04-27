THY'den tam kapanma duyurusu: Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi istenmeyecek - Son Dakika

THY'den tam kapanma duyurusu: Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi istenmeyecek

27.04.2021 21:18

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesi ve HES kodunun zorunlu olacağını duyurdu. Öte yandan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesine ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

Türk Hava Yolları ve şirketin Basın Müşaviri Yahya Üstün, tam kapanma kararı sonrası uçuşlarla ilgili açıklama yaptı.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan-17 mayıs 2021 tarihleri arasında yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcularımız, seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri ve uçuşa elverişli HES kodunu sağlamaları durumunda seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz."

YURT DIŞI UÇUŞLARI İÇİN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'den yurt dışı uçuşlarıyla ilgili açıklama geldi. Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli Misafirlerimiz, Seyahat izin belgesi yalnızca yurtiçi uçuşlarımız için gereklidir. Yurtdışı uçuşlarınızı izin belgesine ihtiyaç duymadan, seyahat edeceğiniz ülkenin şartlarını dikkate alarak (pcr test sonucu vb.) gerçekleştirebilirsiniz." dedi.

THY'den tam kapanma duyurusu: Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi istenmeyecek

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, THY, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY'den tam kapanma duyurusu: Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi istenmeyecek - Son Dakika Ekonomi


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