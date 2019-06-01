Son Dakika Haberleri: THY'den Tanzanya yolcularına uyarı
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THY'den Tanzanya yolcularına uyarı

1 saat önce

TÜRK Hava Yolları (THY) Tanzanya'ya gidecek yolcularını, plastik poşet ve çantalarla ilgili uyardı.

THY'den Tanzanya yolcularına uyarı, System.String[]
TÜRK  Hava Yolları (THY) Tanzanya'ya gidecek yolcularını, plastik poşet ve çantalarla ilgili uyardı. THY'den yapılan açıklamada Tanzanya hükümetinin 1 Haziran'dan itibaren tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine yasak koyduğu hatırlatılarak bu ülkeye seyahat edecek yolcuların kabin bagajlarında ve kayıtlı bagajlarında plastik poşet ve çanta bulundurmamaları istendi.
Açıklamada, "Tanzanya hükümeti tarafından alınan karar gereğince, 01 Haziran 2019 tarihi itibarıyla tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu ülkeye seyahat edecek yolcularımızın, kabin bagajlarında ve kayıtlı bagajlarında plastik poşet ve çanta bulundurmamalarını önemle tavsiye ederiz" denildi.
THY, Tanzanya'da Darüsselam, Kilimanjaro, Zanzibar'a uçuş yapıyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:57 Kaynak: DHA
Türk Hava Yolları, Tanzanya, Güncel
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