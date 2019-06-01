THY'den Tanzanya yolcularına uyarı
1 saat önce
Türk Hava Yolları (THY), Tanzanya hükümetinin tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine ilişkin yasak getirmesinin ardından bu ülkeye seyahat edecek yolcularını uyardı.
Türk Hava Yolları
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:50 Kaynak: AA
(THY
), Tanzanya
hükümetinin tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine ilişkin yasak getirmesinin ardından bu ülkeye seyahat edecek yolcularını uyardı.
THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Tanzanya hükümeti tarafından alınan karar gereğince, 1 Haziran itibarıyla tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, "Bu ülkeye seyahat edecek yolcularımızın, kabin bagajlarında ve kayıtlı bagajlarında plastik poşet ve çanta bulundurmamalarını önemle tavsiye ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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