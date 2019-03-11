THY'den Taşınma Açıklaması
1 saat önce
Nisan ayında açılacağı söylenen İstanbul Yeni havalimanı'na Türk Hava Yolları (THY), 6 Nisan'da taşınıyor.
Nisan ayında açılacağı söylenen İstanbul Yeni havalimanı'na Türk Hava Yolları (THY), 6 Nisan'da taşınıyor. THY, taşınma ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. THY, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu.
THY'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:28 Kaynak: İHA
THY Yolcularını Uyardı! 6 Nisan'da Büyük Taşınma Başlıyor
Araç Sahipleri Dikkat! Benzine 15 Kuruş Zam Bekleniyor
Trabzon'dan Gemilerle Gürcistan'a Taş Taşınacak
YSK'nın Paylaştığı Örnek Pusulalarda MHP'nin Adı Yok