Son Dakika Haberleri: THY'den Toprak Turizm'e bir ödül daha

THY'den Toprak Turizm'e bir ödül daha

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Hac&Umre ve Kudüs sektöründe 30 yıllık tecrübesiyle turizm camiasının kurumsallaşmış acentesi Toprak Turizm'e Hac ve Umre seyahatinde en fazla yolcu taşıyan özel turizm acentesi kategorisinde başarı ödülünü verdi.

THY'den Toprak Turizm'e bir ödül daha, System.String[]

Toprak Turizm'e başarı ödülü Türk Hava Yolları Cidde Müdürü Erol Şenol tarafından takdim edildi. Düzenlenen toplantıya THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe, Ortadoğu&Kıbrıs ve diğer THY yetkilileri katıldı.

Toprak Turizm Genel Müdür Yardımcısı Adem Toprak, "THY'den bu ödülü aldığımız için onur duyduğumuzu söylemek istiyorum. THY ile Hac&Umre'nin yanında başta Kudüs ve Balkanlar olmak üzere İtalya, İspanya(Endülüs), Fas, Dubai, Özbekistan, İran, Azerbaycan destinasyonlarında çalışmaktayız.2018 Sezonunda Yurtdışı Turlarımıza 2000 kişi civarı katılım olmuştur ve bu turlarımızın %80'i THY ile gerçekleştirdik. THY'nin çok önemli bir partnerimiz olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. MÜSİAD Üyesi bir firma olarak bu minvalde Milli ve bir Dünya markamız olan THY'nin kaliteli hizmet anlayışına teşekkür ederek işbirliğimizi arttırmak için çok daha fazla çalışacağımızı belirtmek isterim" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:56 Kaynak: Bültenler

Hac, Kudüs, Türk Hava Yolları, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor Türk Telekom Hakkında Soruşturma Açıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:21:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'den Toprak Turizm'e bir ödül daha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]