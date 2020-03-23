THY'den 'tüm ödemeler durdu' iddialarına yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY'den 'tüm ödemeler durdu' iddialarına yalanlama - Son Dakika

THY'den 'tüm ödemeler durdu' iddialarına yalanlama

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), tüm ödemelerin durdurulduğuna ilişkin kamuoyunda çıkan haberler üzerine, "Türk Hava Yolları nice krizleri başarı ile geçirmiş bir şirket olarak, bu krizi de en hızlı bir şekilde atlatacaktır.

THY'den 'tüm ödemeler durdu' iddialarına yalanlama, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), tüm ödemelerin durdurulduğuna ilişkin kamuoyunda çıkan haberler üzerine, "Türk Hava Yolları nice krizleri başarı ile geçirmiş bir şirket olarak, bu krizi de en hızlı bir şekilde atlatacaktır. Tüm ödemelerimizi durdurduğumuz haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Korona virüs nedeniyle Türk Hava Yolları'nın çok sayıda uçuşunun iptal olmasının ardından bazı medya organlarında THY'nin tüm ödemelerini durdurduğuna ilişkin haberlerin çıkması üzerine Türk Hava Yolları, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunarak durumun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Tüm ödemelerimizi durdurduğumuz haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır"

Konuya ilişkin Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'den yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği gibi havacılık sektörü Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 itibariyle küresel salgın ilan edilen yeni korona virüs (COVID-19) salgınından direkt olarak olumsuz yönde etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Mevcut kriz, devam eden ve gitgide kapsamı genişleyen uçuş yasaklarına, iş gücü sıkıntılarına, karantinalara ve tedarik zincirindeki kırılmalara neden olmaktadır.

Bu kapsamda Türk Hava Yolları olarak, uçuş yasaklarının devam ettiği süre içerisinde, şirketlerimiz arasındaki uzun süreli iyi ilişkiler ve yakın iş birlikleri geçmişine dayanarak, bu talihsiz ve istisnai zamanlarda bazı tedarikçilerimize ödemelerimizi geçici bir süre erteleme ya da vadeyi uzatma talebimizi ilettik. Ancak, bazı medya organlarının bu talebimizi çarpıtarak, Türk Hava Yolları'nın tüm ödemelerini durdurduğu yönünde haber yaptıklarını üzüntüyle gözlemliyoruz.

Türk Hava Yolları nice krizleri başarı ile geçirmiş bir şirket olarak, bu krizi de en hızlı bir şekilde atlatacaktır. Tüm ödemelerimizi durdurduğumuz haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Hava Yolları operasyonlarına mevcut şartları elverdiği ölçüde, ticari değerlendirmelerimizin ışığında devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL

Dünya Sağlık Örgütü, Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:18 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi         
23:12
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu         
16:55
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı         
15:46
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin         
14:44
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı         
14:13
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum         
10:07
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor         
09:07
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi         
08:10
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı         
19:58
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 03:34:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: THY'den 'tüm ödemeler durdu' iddialarına yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]