THY'den ücretsiz bilet değişikliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY'den ücretsiz bilet değişikliği - Son Dakika

THY'den ücretsiz bilet değişikliği

6 saat önce

Türk Hava Yolları, 6 Mart-24 Mart tarihleri arasında satın alınacak biletlerde değişiklik ücretini kaldırdı.

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Türk Hava Yolları, 6 Mart-24 Mart tarihleri arasında satın alınacak biletlerde değişiklik ücretini kaldırdı. Türk Hava Yolları, Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan havalimanı uçuşları hariç biletlerde ilk değişiklikte ücretini almayacak.

Türk Hava Yolları rezervasyon değişikliği yapan yolcularından ücret almayacağını duyurdu. THY'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şirket, Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan havalimanı uçuşları hariç biletlerde ilk değişiklikte ücretini almayacak.

Ayrıca, 5 Mart 2020 ve öncesinde alınan, 31 Aralık 2020'ye kadar uçuşu olan biletlerden de Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan havalimanı uçuşları hariç 16 Mart'a kadar işlem yapılması şartıyla ilk değişiklikte değişiklik ücreti alınmayacak. Ücretsiz değişiklik hakkı 2020 yılı sonuna kadar THY'nin icra ettiği uçuşlarda geçerli olacak. Yolcular, uçuşlarından 5 gün öncesine kadar bu haktan faydalanabilecek.

İkinci ve sonrasında yapılacak bilet değişikliklerinde oluşabilecek ücret farkları yolculardan tahsil edilecek. Ücretsiz değişiklik talepleri THY'nin satış ofisleri ve biletin satın alındığı acenteler ile gerçekleştirilebilir.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Türk Hava Yolları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:45 Kaynak: İHA
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