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THY'den ücretsiz bilet değişmişti duyurusu - Son Dakika

THY'den ücretsiz bilet değişmişti duyurusu

05.09.2021 21:07
THY'den ücretsiz bilet değişmişti duyurusu, System.String[]

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yarın itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculardan PCR testi istenecek.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yarın itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculardan PCR testi istenecek. Bu karar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bilet almasına rağmen PCR testi yaptıramayan ve 20 Ağustos tarihi öncesi bilet alan yolcuların biletlerine ücretsiz değişiklik hakkı tanındığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:  "Resmi otoritelerce alınan ve 6 Eylül 2021 tarihi ile geçerli olacak karar neticesinde iç hat seferlerine kayıtlı aşı yaptırmamış veya son 180 gün içerisinde koronavirüs hastalığı geçirmemiş olan yolcularımızdan PCR testi istenecektir. PCR testi yaptıramayacak ve 20 Ağustos 2021 tarihi öncesinde biletleme yapmış olan yolcularımız ücretsiz değişiklik hakkından faydalanabilecek. Bilet değişikliği işlemleri Türk Hava Yolları satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler ve Türk Hava Yolları çağrı merkezi tarafından yapılabilecektir."


- İstanbul

Türk Hava Yolları, PCR Testi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY'den ücretsiz bilet değişmişti duyurusu - Son Dakika


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