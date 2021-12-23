THY'DEN UÇUŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ; 50'DEN FAZLA UÇAK İŞLEM GÖRDÜ - Son Dakika

TÜRK Hava Yolları (THY) kış mevsiminde olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş güvenliğini riske atmamak için önlemlerini arttırdı. Havayolu şirketi bugün 50'den fazla uçağına DE-İCİNG ve ANTİ-İCİNG işlemi uyguladı.

Uçuş emniyetini öncelik hedef haline getiren THY, zorlu hava koşullarında uçakların performansını korumak için uçaklara iniş-kalkış öncesi ve sonrasında çeşitli işlemler uyguluyor.Uçakları buzlanmanın ve soğuğun olumsuz etkilerinden korumak için uçağın dış yüzeyinde bulunan özel bir sıvı yardımıyla temizliyor. 10 dakika süren bu işlemlerde özellikle de uçağın kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan buzlanmanın giderilerek uçuş emniyetini güvenli hale getiriliyor. İstanbul Havalimanı'nda bugün gece saat 03.00'den bu yana toplamda 50'den fazla uçağa DE-İCİNG ve ANTİ-İCİNG işlemi uygulandı.

UYGULAMAYLA SEYAHAT KONFORUNU KORUYORUZ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, " Türk Hava Yolları olarak bu soğuk günlerde misafirlerimizin seyahat güvenliği için gerekli tüm önlemleri alıyor, uçuşlarımız öncesinde de-icing uygulaması ile seyahat konforunuzu koruyoruz. Bulutların üzerine yükselmek kar yağarken daha bir keyif veriyor" paylaşımında bulundu.