THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarınki 170 seferini iptal etti - Son Dakika
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THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarınki 170 seferini iptal etti

05.02.2023 20:52
THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarınki 170 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam 170 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam 170 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iptal kararlarının, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereğince alındığını belirtti.

Üstün, İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak 152, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak 18 seferin iptal edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz MADKOM tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir."

Kaynak: AA
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Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarınki 170 seferini iptal etti - Son Dakika

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