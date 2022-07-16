Üstün, paylaşımında, "Filoya katılan yeni uçaklar, dünyanın dört bir yanında açılan hatlar, büyüyen bir aile ve sonuç, rekor. Dün 260 bini aşkın misafirimizi yüzde 87'nin üzerinde doluluk oranıyla ağırladık. Türk Hava Yolları tarihimizin en yoğun gününü yaşadık." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › THY yüzde 87 dolulukla rekor kırdı - Son Dakika

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