THY yüzde 87 dolulukla rekor kırdı - Son Dakika
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THY yüzde 87 dolulukla rekor kırdı

16.07.2022 10:58
THY yüzde 87 dolulukla rekor kırdı

Türk Hava Yolları (THY) bir günde 260 binden fazla yolcu taşıyarak yüzde 87 doluluğa ulaştı.

Türk Hava Yolları (THY) bir günde 260 binden fazla yolcu taşıyarak yüzde 87 doluluğa ulaştı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayrak taşıyıcı havayolunun 15 Temmuz'da doluluk rekoru kırdığını açıkladı.

Üstün, paylaşımında, "Filoya katılan yeni uçaklar, dünyanın dört bir yanında açılan hatlar, büyüyen bir aile ve sonuç, rekor. Dün 260 bini aşkın misafirimizi yüzde 87'nin üzerinde doluluk oranıyla ağırladık. Türk Hava Yolları tarihimizin en yoğun gününü yaşadık." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY yüzde 87 dolulukla rekor kırdı - Son Dakika

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