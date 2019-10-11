Son Dakika Haberleri: THY'den "unutulan eşya satışı" uyarısı
Son Dakika Güncel THY'den 'unutulan eşya satışı' uyarısı

THY'den "unutulan eşya satışı" uyarısı

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor gibi gösteren profiller tespit edildiğini belirterek, vatandaşları bu konuda uyardı.

THY'den

Türk Hava Yolları (THY), bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor gibi gösteren profiller tespit edildiğini belirterek, vatandaşları bu konuda uyardı.

THY'nin resmi internet sitesinde "Uçaklarımızda unutulan eşyalar hakkında" başlığıyla bir uyarı yayınlandı.

Uyarıda, bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor olarak lanse eden profillerin tespit edildiği belirtilerek, "Bahse konu kişi ve sayfaların Türk Hava Yolları ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." denildi.

Türk Hava Yolları, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu: Barış Pınarı Harekatı'na 'işgal' diyen 121 kişi gözaltına alındı
İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor Gökhan Özoğuz'dan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siz uyuyordunuz Şehit olan küçük Elif'in cenazesine kardeşinin bakışları damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 21:26:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'den "unutulan eşya satışı" uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]