THY'den Vietnam'a 11 Eylül'den itibaren doğrudan iki sefer
11 dakika önce
THY, bağlantılı seferler gerçekleştirdiği Hanoi ve Ho Chi Minh'e 11 Eylül'den itibaren doğrudan uçacak.
THY, bağlantılı seferler gerçekleştirdiği Hanoi ve Ho Chi Minh'e 11 Eylül'den itibaren doğrudan uçacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:35
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