Son Dakika Haberleri: THY'den Vietnam'a 11 Eylül'den itibaren doğrudan iki sefer
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THY'den Vietnam'a 11 Eylül'den itibaren doğrudan iki sefer

11 dakika önce

THY, bağlantılı seferler gerçekleştirdiği Hanoi ve Ho Chi Minh'e 11 Eylül'den itibaren doğrudan uçacak.

THY'den Vietnam'a 11 Eylül'den itibaren doğrudan iki sefer, System.String[]

THY, bağlantılı seferler gerçekleştirdiği Hanoi ve Ho Chi Minh'e 11 Eylül'den itibaren doğrudan uçacak.

Türk Hava Yolları, Ho Chi Minh, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:35 
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