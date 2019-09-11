Son Dakika Haberleri: THY'den Vietnam'a doğrudan iki sefer
Son Dakika Güncel Haber

THY'den Vietnam'a doğrudan iki sefer

56 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY), Vietnam'ın başkenti Hanoi ile Ho Chi Minh'e doğrudan sefer düzenleyecek.

THY'den Vietnam'a doğrudan iki sefer, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), Vietnam'ın başkenti Hanoi ile Ho Chi Minh'e doğrudan sefer düzenleyecek.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY bağlantılı seferler gerçekleştirdiği Hanoi ve Ho Chi Minh'e 11 Eylül'den itibaren direkt uçmaya başlayacak. Seferler İstanbul (IST)-Ho Chi Minh (SGN)-İstanbul (IST) ve İstanbul (IST)-Hanoi (HAN)-İstanbul (IST) parkurlarında icra edilecek.

Ho Chi Minh'e haftalık yedi, Hanoi'ye ise altı frekans (pazar günü hariç) uçuş gerçekleştirilecek. Başkent Hanoi'ye uçuşlar 2020'nin Nisan ayı itibarıyla yedi frekansa çıkarılacak.

Saigon Nehri'nin çevrelediği Ho Chi Minh, 2010 yılının Aralık ayında bayrak taşıyıcının uçuş ağına katıldı. Güneydoğu Vietnam'da bulunan metropol, ülkenin finans merkezi, en kalabalık ve en çok ziyaretçi alan, ışık gökdelenleri, süslü tapınakları ve pagodaları ile popüler bir turizm merkezi.

THY'nin 2016 yılının Haziran ayında uçuş başlattığı Hanoi ise dünyanın en eski başkentlerinden biri. Şehir, farklı toplumların etkisi ile oluşmuş tarihi mimarisi ve zengin kültürüyle gezginlere benzersiz bir seyahat deneyimi imkanı sunuyor. Aynı zamanda Kuzey Vietnam'ın ticari, kültürel ve eğitim merkezi olan Hanoi, UNESCO Dünya Mirası olarak ünlü Ha Long Koyu'na çok yakın konumda bulunuyor.

Türk Hava Yolları, Ho Chi Minh, Vietnam, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



iPhone 11 modellerinin Türkiye satış fiyatı belli oldu: iPhone 11 Pro Max, 12 bin 500 lira
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu HDP il binası önündeki eylemin sembol ismi, babasının ölüm haberini alınca yıkıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 14:57:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'den Vietnam'a doğrudan iki sefer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]