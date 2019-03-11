Son Dakika Haberleri: THY'den Yalanlama

THY'den Yalanlama

40 dakika önce

SOSYAL medyada 'Türk Hava Yolları satılıyor' paylaşımlarına yönelik olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

THY'den Yalanlama, System.String[]
SOSYAL medyada 'Türk Hava Yolları satılıyor' paylaşımlarına yönelik olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yahya Üstün, twitter hesabından yaptığı açıklamada,  "Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızın saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:00 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Güncel
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