THY'den Yeni Hat Müjdesi
1 saat önce
TÜRK Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda Erzurum, Konya, Malatya ve Samsun seferlerine başlayacağı açıklandı.
TÜRK Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda Erzurum, Konya, Malatya ve Samsun seferlerine başlayacağı açıklandı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Mart ayında da uygun fiyatlar ile uçun! İstanbul Havalimanı'ndan mevcut hatlara ilave olarak Erzurum, Konya, Malatya ve Samsun'u da açıyoruz. Toplam 10 dış hat ve 13 iç hat ile sizleri büyük proje İstanbul Havalimanında ağırlamak istiyoruz" dedi. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:33 Kaynak: DHA
Cinayetten 19 Yıl Hapse Çarptırıldı, Tutuklanmasına Gerek Görülmedi
İstanbul Siste Kayboldu
Berna Laçin, Medine Tweeti Davasından Beraat Etti
Bir Kent Diken Üstünde! 3 Gün Arayla İki Dev Obruk Oluştu