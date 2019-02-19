Son Dakika Haberleri: THY'den Yeni Hat Müjdesi

THY'den Yeni Hat Müjdesi

1 saat önce

TÜRK Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda Erzurum, Konya, Malatya ve Samsun seferlerine başlayacağı açıklandı.

THY'den Yeni Hat Müjdesi, System.String[]
TÜRK Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda Erzurum, Konya, Malatya ve Samsun seferlerine başlayacağı açıklandı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Mart ayında da uygun fiyatlar ile uçun! İstanbul Havalimanı'ndan mevcut hatlara ilave olarak Erzurum, Konya, Malatya ve Samsun'u da açıyoruz. Toplam 10 dış hat ve 13 iç hat ile sizleri büyük proje İstanbul Havalimanında ağırlamak istiyoruz" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:33 Kaynak: DHA

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