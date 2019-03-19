THY'den Yeni Reklam Filmi
40 dakika önce
Türk Hava Yolları (THY) engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlattığını reklam filmini yayınlamaya başladı.
Türk Hava Yolları (THY) engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlattığını reklam filmini yayınlamaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:48 Kaynak: AA
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