Son Dakika Haberleri: THY'den Yeni Reklam Filmi

THY'den Yeni Reklam Filmi

40 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY) engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlattığını reklam filmini yayınlamaya başladı.

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Türk Hava Yolları (THY) engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlattığını reklam filmini yayınlamaya başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:48 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Güncel
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