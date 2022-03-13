THY'DEN YENİ SEFER İPTALLERİ; İPTAL EDİLEN TOPLAM UÇUŞ SAYISI 279 OLDU - Son Dakika
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THY'DEN YENİ SEFER İPTALLERİ; İPTAL EDİLEN TOPLAM UÇUŞ SAYISI 279 OLDU

13.03.2022 00:21
THY'DEN YENİ SEFER İPTALLERİ; İPTAL EDİLEN TOPLAM UÇUŞ SAYISI 279 OLDU

TÜRK Hava Yolları(THY) ve AnadoluJet'in yoğun kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün için planlanan uçuşlarda iptal edilen sefer sayısı 279'a ulaştı.

TÜRK Hava Yolları(THY) ve AnadoluJet'in yoğun kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün için planlanan uçuşlarda iptal edilen sefer sayısı 279'a ulaştı.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda THY'nin bugün için İstanbul Havalimanı'ndan 163, AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 29 seferini iptal ettiği duyurulmuştu. İptal edilen uçuş sayısı yeni seferlerin eklenmesiyle arttı.

THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, bugün THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan 143'ü dış hat 87'si iç hat olmak üzere toplam toplam 230 uçuş iptal edildi. AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen sefer sayısı 44'ü iç hat, 5'i dış hat olmak üzere 49'a ulaştı. İlerleyen saatlerde hava koşullarına göre iptallerin de artabileceği bildirildi.

SEFERİ İPTAL EDİLEN YOLCULARA UYARI!

Seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar THY ve AnadoluJet'in resmi internet sitesi, mobil uygulaması üzerinden değişiklik ve iade işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilecekleri belirtildi.

İGA: APRON VE PİST ÜZERİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise uçuş operasyonlarının kesintisiz şekilde devam etmesi için apron ve pist üzerinde temizlik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi.

THY'DEN YENİ SEFER İPTALLERİ; İPTAL EDİLEN TOPLAM UÇUŞ SAYISI 279 OLDU
THY'DEN YENİ SEFER İPTALLERİ; İPTAL EDİLEN TOPLAM UÇUŞ SAYISI 279 OLDU
THY'DEN YENİ SEFER İPTALLERİ; İPTAL EDİLEN TOPLAM UÇUŞ SAYISI 279 OLDU

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İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY'DEN YENİ SEFER İPTALLERİ; İPTAL EDİLEN TOPLAM UÇUŞ SAYISI 279 OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY'DEN YENİ SEFER İPTALLERİ; İPTAL EDİLEN TOPLAM UÇUŞ SAYISI 279 OLDU - Son Dakika
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