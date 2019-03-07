Son Dakika Haberleri: THY'den Yolculara 64 Bin Ton İkram

THY'den Yolculara 64 Bin Ton İkram

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), geçen yıl 29 bin 966 ton yiyecek ile 34 bin 434 ton içecek olmak üzere toplam 64 bin 400 ton ikramı, yolcularına sunmak üzere uçaklarına yükledi.

THY'den Yolculara 64 Bin Ton İkram, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), geçen yıl 29 bin 966 ton yiyecek ile 34 bin 434 ton içecek olmak üzere toplam 64 bin 400 ton ikramı, yolcularına sunmak üzere uçaklarına yükledi.

Dünyanın en iyi uçak içi ikram sunan markaları arasındaki bayrak taşıyıcı THY, geçen yıl 75,2 milyon yolcusunu Türk misafirperverliği ile 124 ülkedeki 306 noktaya taşıdı.

THY, bu dönemde 29 bin 966 ton yiyecek ile 34 bin 434 ton içecek olmak üzere toplam 64 bin 400 ton ikramı misafirlerine sunmak üzere uçaklarına taşıdı.

Günde ortalama bin 300 sefer icra eden THY, bu uçuşlara günde 176 ton ikram yüklemesi yaptı.

Konu ile ilgili görüşlerini açıklayan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Filomuzdaki 338 restoranımızdan birinde gökyüzü manzaralı bir akşam yemeğine ne dersiniz? Geçtiğimiz yıl bizimle bulutların üzerinde buluşan misafirlerimize 29 bin 966 ton yiyecek ve 34 bin 434 ton içecek ikramında bulunduk. Yine bekleriz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:35 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilan Çiçek Deniz, IMDB'nin Starmetre Listesine Damga Vurdu Tolga Karel'den Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'a Sert Sözler: Omurgasız

Eşi İçin Yola Çıktı; Çeteyi Çökertip, 70'e Yakın Türk'ü Cezaevinden Kurtardı Eşi İçin Yola Çıktı, Çeteyi Çökertip 70 Türk'ü Cezaevinden Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:45:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'den Yolculara 64 Bin Ton İkram
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]