Son Dakika Haberleri: THY'den Yolculara "Bursa Kestane Şekeri" İkramı

THY'den Yolculara "Bursa Kestane Şekeri" İkramı

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), yeni yılın ilk gününde yolculara "Bursa kestane şekeri" ikram etti.

THY'den Yolculara
Türk Hava Yolları (THY), yeni yılın ilk gününde yolculara "Bursa kestane şekeri" ikram etti.

"Kardelen" markasıyla kestane şekeri üretimi yapan İlka Şekerleme'den yapılan açıklamaya göre, THY, yeni yıl öncesinde özel ambalaj içinde 27 bin kestane şekeri satın aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen pazarlama müdürü Deniz Utku Özdemir, Bursa kestane şekerine ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Talep eden kuruluşlar için özel ambalajlı üretim gerçekleştirdiklerini aktaran Özdemir, "THY, yeni yıl öncesi içinde 'Kardelen' markalı ürünümüzün bulunduğu 27 bin tekli kestane şekeri sipariş etti. THY logolu özel ambalaj içinde hazırladığımız ürünleri yeni yıl öncesi firmaya teslim ettik. Bu ürünler, yeni yılın ilk saatlerinde THY ile seyahat eden yolculara ikram edildi." ifadesini kullandı.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de kestanenin stratejik öneme sahip bir ekonomik değer olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizin kestane üreten köylerinde tersine göç var. Çünkü kestanenin bugünkü kilogram fiyatı 18-20 lira civarında. Kestane şekerini tüm dünyaya sevdirmekte kararlıyız. THY'den gelen talep bizi sevindirdi. THY, özel bir günde müşterilerine tatlı bir sürpriz yapmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:15 Kaynak: AA

Bursa, Türk Hava Yolları, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti Bursa 3 Yaşındaki Çocuğunu, Cebine Not Bırakıp Terk Etti

278 Kiloluk Orkinos Balığı Yaklaşık 16 Milyon TL'ye Satıldı İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan Kadınlardan Şok İfade
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 12:01:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'den Yolculara "Bursa Kestane Şekeri" İkramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]