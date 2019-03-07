Son Dakika Haberleri: THY'den Yolcularına 64.4 Bin Ton Yiyecek İçecek İkramı

THY'den Yolcularına 64.4 Bin Ton Yiyecek İçecek İkramı

1 saat önce

TÜRK Hava Yolları (THY), geçen yıl 29 bin 966 ton yiyecek ile 34 bin 434 ton içecek olmak üzere toplam 64 bin 400 ton ikramı, yolcularına sunmak üzere uçaklarına yükledi.

THY'den Yolcularına 64.4 Bin Ton Yiyecek İçecek İkramı, System.String[]
TÜRK Hava Yolları (THY), geçen yıl 29 bin 966 ton yiyecek ile 34 bin 434 ton içecek olmak üzere toplam 64 bin 400 ton ikramı, yolcularına sunmak üzere uçaklarına yükledi.

2018'de 75,2 milyon yolcusunu Türk misafirperverliği ile 124 ülkedeki 306 noktaya taşıyan THY, bu dönemde 29 bin 966 ton yiyecek ile 34 bin 434 ton içecek olmak üzere toplam 64 bin 400 ton ikramı misafirlerine sunmak üzere uçaklarına taşıdı. Günde ortalama bin 300 sefer icra eden THY, bu uçuşlara günde 176 ton ikram yüklemesi yaptı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Filomuzdaki 338 restoranımızdan birinde gökyüzü manzaralı bir akşam yemeğine ne dersiniz? Geçtiğimiz yıl bizimle bulutların üzerinde buluşan misafirlerimize 29 bin 966 ton yiyecek ve 34 bin 434 ton içecek ikramında bulunduk. Yine bekleriz" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:01 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Güncel
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