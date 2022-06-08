THY'den yolcularına "sistem bakım çalışması" uyarısı - Son Dakika
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THY'den yolcularına "sistem bakım çalışması" uyarısı

08.06.2022 20:56
THY'den yolcularına "sistem bakım çalışması" uyarısı

Türk Hava Yolları, (THY) sistemlerde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 9 Haziran günü 02.30-04.30 saatleri arasında biletleme işlemlerinde aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Türk Hava Yolları, (THY) sistemlerde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 9 Haziran günü 02.30-04.30 saatleri arasında biletleme işlemlerinde aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, biletleme ve diğer işlemlerin bu saatler dışında yapılması önerilerek, şunlar kaydedildi:

"Değerli yolcularımız. Daha iyi bir deneyim için çalışıyoruz. 9 Haziran 2022 tarihinde 02.30-04.30 saatleri arasında sistemlerimizde yapılacak bakım çalışması nedeniyle internet sitemizde, mobil uygulamalarımızda ve çağrı merkezimizde bilet satışı, check-in ve bilet yönetimi gibi online işlemlerde aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Aksaklık yaşamamanız için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında işlem yapmanızı tavsiye ederiz. Anlayışınız için teşekkürler."

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Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY'den yolcularına 'sistem bakım çalışması' uyarısı - Son Dakika

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