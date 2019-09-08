Thy'den yolcularına uyarı
1 saat önce
TÜRK Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik bir uyarıda bulanarak Sosyal medya platformlarında "100. yıldönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz" paylaşımlarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:04 Kaynak: DHA
TÜRK Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik bir uyarıda bulanarak Sosyal medya platformlarında "100. yıldönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz" paylaşımlarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter
adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşavir Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları
A.O. tarafından düzenlenmiş olarak görünen ve kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımlarının yayıldığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen anketler oltalama(phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlardır. Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı takdirde ilgili anket paylaşımlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur" dedi.
- İstanbul
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