Son Dakika Haberleri: Thy'den yolcularına uyarı
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Thy'den yolcularına uyarı

1 saat önce

TÜRK Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik bir uyarıda bulanarak Sosyal medya platformlarında "100. yıldönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz" paylaşımlarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

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TÜRK Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik bir uyarıda bulanarak Sosyal medya platformlarında "100. yıldönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz" paylaşımlarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşavir Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları A.O. tarafından düzenlenmiş olarak görünen ve kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımlarının yayıldığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen anketler oltalama(phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlardır. Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı takdirde ilgili anket paylaşımlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur" dedi.



- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:04 Kaynak: DHA
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