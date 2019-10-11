Son Dakika Haberleri: Thy'den yolcularına uyarı
Son Dakika Güncel Thy'den yolcularına uyarı

Thy'den yolcularına uyarı

1 saat önce

TÜRK Hava Yolları (THY), bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde kendilierini uçaklarda unutulan eşyaları satanlar olarak gösteren kişilere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Thy'den yolcularına uyarı, System.String[]
TÜRK Hava Yolları (THY), bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde kendilierini uçaklarda unutulan eşyaları satanlar olarak gösteren kişilere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde kendilerini Türk Hava Yolları uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor olarak lanse eden profiller tespit edilmiştir. Bahse konu kişi ve sayfaların Türk Hava Yolları ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:24 Kaynak: DHA
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