THY'den Yunanistan ve Kırgızistan uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme... - Son Dakika
Üye Girişi

THY'den Yunanistan ve Kırgızistan uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme...

02.05.2022 23:59
THY'den Yunanistan ve Kırgızistan uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme...

TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Yunanistan ve Kırgızistan'ın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Yunanistan ve Kırgızistan'ın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolculara; her iki ülkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.


YORUMLAR
500
Bahçeli'den 'Rus turist' eleştirisi yapan Zelenski'ye yanıt: Yunanistan'a değil, Türkiye'ye güvenmeli Bahçeli'den 'Rus turist' eleştirisi yapan Zelenski'ye yanıt: Yunanistan'a değil, Türkiye'ye güvenmeli Son dakika haber! Bakan Akar: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 61 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haber! Bakan Akar: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 61 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Hava Yolları, Kırgızistan, Yunanistan, PCR Testi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY'den Yunanistan ve Kırgızistan uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme... - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 00:06:13. #1.12#
SON DAKİKA: THY'den Yunanistan ve Kırgızistan uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement