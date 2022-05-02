THY'den Yunanistan ve Kırgızistan uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme... - Son Dakika

TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Yunanistan ve Kırgızistan'ın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolculara; her iki ülkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.